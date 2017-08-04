В Омске бухгалтер "Континента" присваивала плату арендаторов
Экономика  •   4 августа 2017, 10:58, последнее обновление 4 августа 2017, 11:00  •  печать

В Омске бухгалтер "Континента" присваивала плату арендаторов

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Мимо кассы торгового центра ушло почти девять миллионов рублей.

Кировским судом вынесен приговор бухгалтеру торгового центра "Континент". В суде установлено, что 42-летняя женщина с марта 2012 года по июль 2015 года получала от арендаторов торгового центра ежемесячные платежи за аренду мест, но не вносила их в кассу компаний-собственников торговых площадей. Общая сумма похищенного – 8,8 млн руб.

- Как выяснилось, похищенные деньги омичка использовала для приобретения пая в строительстве жилого дома и иные личные нужды, - добавили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Бухгалтер частично компенсировала бывшему работодателю похищенные деньги. Кроме того, следователи наложили арест на её имущество стоимостью около трёх миллионов рублей.

Экс-бухгалтера за совершение мошенничества в особо крупном размере приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания, поскольку она воспитывает несовершеннолетнего ребёнка. 

Теги  •  #Континент #мошенничество #уголовное дело

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