В Омской области бывшего главбуха газеты отправят в колонию

Большереченский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летней экс-бухгалтера БУ ОО "Редакция газеты "Наша Иртышская правда". Она признана виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

Суд узнал, что с января 2016 года по апрель 2017 года омичка перечислила на свой счёт более 280 тыс. руб., начисленных сотрудникам редакции в качестве командировочных расходов. Также с мая по ноябрь 2016 года она перевела себе более 80 тыс. руб., начисленных другим работникам редакции в виде доплат за совмещение должностей и премий.

Во время служебной проверки махинации бухгалтера вскрылись, после чего её уволили. Свою вину она признала полностью и возместила причинённый ущерб.

Большереченский районный суд Омской области назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор будет отсрочен до 2020 года, пока ребёнку подсудимой не исполнится 14 лет.