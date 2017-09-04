Полицейские за сутки нашли наркотики у четверых омичей
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  4 сентября 2017, 11:03, последнее обновление 4 сентября 2017, 11:05  •  печать

Полицейские за сутки нашли наркотики у четверых омичей

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Один из задержанных шёл по трассе с килограммом мака, а второй нёс почти 300 граммов конопли.

В Омске полицейские за смену раскрыли четыре преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Так, сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по городу Омску задержали 22-летнего мужчину на улице Туполева за хранение запрещённого вещества. Ранее он был судим за имущественные преступления. Во время личного досмотра у него было изъято 226 граммов конопли.

Также сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Тюкалинский" задержали ранее неоднократно судимого 37-летнего омича на 6 км автодороги Тюкалинск - Большие Уки. При себе у него было 1119 граммов мака. Возбуждены уголовные дела.

Теги  •  #конопля #наркотики #полиция

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