Полицейские за сутки нашли наркотики у четверых омичей

Один из задержанных шёл по трассе с килограммом мака, а второй нёс почти 300 граммов конопли.

В Омске полицейские за смену раскрыли четыре преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Так, сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по городу Омску задержали 22-летнего мужчину на улице Туполева за хранение запрещённого вещества. Ранее он был судим за имущественные преступления. Во время личного досмотра у него было изъято 226 граммов конопли.

Также сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Тюкалинский" задержали ранее неоднократно судимого 37-летнего омича на 6 км автодороги Тюкалинск - Большие Уки. При себе у него было 1119 граммов мака. Возбуждены уголовные дела.