В Омске неизвестный стреляет из винтовки по бездомным собакам

Очевидцы в паблике "Омск ВК" разместили видео, назвав его "Ворошиловский стрелок". Они утверждают, что мужчина ведёт стрельбу из пневматической винтовки по бродячим собакам. Действие происходит в одном из дворов Кировского округа.

Мнения пользователей по поводу происходящего разделились. Одни считают, что попасть в собаку с восьмого этажа непросто. Другие же уверяют: если "стрелок" начал "охоту" на животных, то завтра жертвами могут стать люди.