В Омске неизвестный стреляет из винтовки по бездомным собакам

Очевидцы в паблике "Омск ВК" разместили видео, назвав его "Ворошиловский стрелок". Они утверждают, что мужчина ведёт стрельбу из пневматической винтовки по бродячим собакам. Действие происходит в одном из дворов Кировского округа.
Мнения пользователей по поводу происходящего разделились. Одни считают, что попасть в собаку с восьмого этажа непросто. Другие же уверяют: если "стрелок" начал "охоту" на животных, то завтра жертвами могут стать люди.
Не важно, какой этаж, есть видео, неужели органы по нему не могут найти стрелка, у них есть все возможности и средства, в т.ч. и технические, чтобы выяснить автора видео и сузить круг поисков до конкретного дома.
Ну, он же не по людям стреляет. Чего им париться из-за каких-то там собак. Вот если бы он по гуляющим детям стрелял, тогда конечно.
"Снайпера" будет довольно трудно найти - пневматическая винтовка бесшумна.
Очередной "больной", за такие игры нужно наказывать и наказывать жестко. Это мое сугубо личное мнение. И еще запретить свободную продажу пневматики.
С восьмого этажа действительно непросто попасть в животное, но все равно никто не давал право стрелять на улицах города. Стрелка нужно найти и непременно наказать. Если уж так хочется пострелять пусть едет в лес или идет в тир.