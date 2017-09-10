В Омске неизвестный стреляет из винтовки по бездомным собакам
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 10 сентября 2017, 10:21, последнее обновление 10 сентября 2017, 10:30  •  печать

В Омске неизвестный стреляет из винтовки по бездомным собакам

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Омич устроил "охоту" на бездомных собак из окна многоэтажки.

Очевидцы в паблике "Омск ВК" разместили видео, назвав его "Ворошиловский стрелок". Они утверждают, что мужчина ведёт стрельбу из пневматической винтовки по бродячим собакам. Действие происходит в одном из дворов Кировского округа.

Мнения пользователей по поводу происходящего разделились. Одни считают, что попасть в собаку с восьмого этажа непросто. Другие же уверяют: если "стрелок" начал "охоту" на животных, то завтра жертвами могут стать люди.

Теги  •  #видео #винтовка #собака #стрельба

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  10 сентября 2017, 12:05

Не важно, какой этаж, есть видео, неужели органы по нему не могут найти стрелка, у них есть все возможности и средства, в т.ч. и технические, чтобы выяснить автора видео и сузить круг поисков до конкретного дома.

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Persona Grata  •  10 сентября 2017, 12:52

Ну, он же не по людям стреляет. Чего им париться из-за каких-то там собак. Вот если бы он по гуляющим детям стрелял, тогда конечно.

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Игорь Х  •  10 сентября 2017, 11:49

"Снайпера" будет довольно трудно найти - пневматическая винтовка бесшумна.

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Олег Вел  •  10 сентября 2017, 11:12

Очередной "больной", за такие игры нужно наказывать и наказывать жестко. Это мое сугубо личное мнение. И еще запретить свободную продажу пневматики.

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Анна Соцкая  •  10 сентября 2017, 10:36

С восьмого этажа действительно непросто попасть в животное, но все равно никто не давал право стрелять на улицах города. Стрелка нужно найти и непременно наказать. Если уж так хочется пострелять пусть едет в лес или идет в тир.

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