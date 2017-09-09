В Омской области на мосту чуть не провалилась "Газель" с детьми
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  9 сентября 2017, 14:16, последнее обновление 9 сентября 2017, 14:52  •  печать

В Омской области на мосту чуть не провалилась "Газель" с детьми

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Жители Муромцевского района жалуются на сгнивший мост, на котором дети едва не провалились в реку.

Жительница Муромцевского района Ирина Ходюкова пожаловалась в соцсетях на опасный мост, расположенный между селами Карбыза и Михайловка. Омичка рассказала, что несколько дней назад дети возвращались домой на школьной "Газели".

Когда автомобиль переезжал через мост, колесо газели провалилось сквозь сгнившее дерево. Школьникам чудом повезло, что они не рухнули с моста в глубокую реку.

- Местные власти ничего не предпринимают и не собираются, наверное, ожидают непоправимых последствий! Именно в тот день детям, находящимся в школьном автобусе, просто повезло! А ведь они могли и не вернуться домой! – возмущается омичка.

Женщина рассказала, что такие ситуации происходят постоянно. Местные жители собирали подписи и жаловались властям, но ситуация никак не изменилась.

Фото: Аварийный Омск

Теги  •  #аварийное состояние #газель #дети #мост #река #школа

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  9 сентября 2017, 17:14

Возмущает бездействие и страшно за детей... Мост в таком состоянии обязательно нужно ремонтировать.

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Леонид Портнов  •  9 сентября 2017, 16:08

Дожились. И все это в 21 веке, наверное, в эпоху средневековья инфраструктура была лучше развита.

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Виктория Прищепова  •  9 сентября 2017, 15:05

Всегда удивляюсь, куда идут бюджетные деньги. Если ремонт моста не важен, то на какие такие важные цели?

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Sarafansoldier .  •  9 сентября 2017, 14:45

Если власти дождутся непоправимого, то должны не только уйти, но еще и ответить по закону. Ведь ясно - не первый раз им звоночек уже был!   

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