В Омской области на мосту чуть не провалилась "Газель" с детьми

Жительница Муромцевского района Ирина Ходюкова пожаловалась в соцсетях на опасный мост, расположенный между селами Карбыза и Михайловка. Омичка рассказала, что несколько дней назад дети возвращались домой на школьной "Газели".
Когда автомобиль переезжал через мост, колесо газели провалилось сквозь сгнившее дерево. Школьникам чудом повезло, что они не рухнули с моста в глубокую реку.
- Местные власти ничего не предпринимают и не собираются, наверное, ожидают непоправимых последствий! Именно в тот день детям, находящимся в школьном автобусе, просто повезло! А ведь они могли и не вернуться домой! – возмущается омичка.
Женщина рассказала, что такие ситуации происходят постоянно. Местные жители собирали подписи и жаловались властям, но ситуация никак не изменилась.
Фото: Аварийный Омск
Возмущает бездействие и страшно за детей... Мост в таком состоянии обязательно нужно ремонтировать.
Дожились. И все это в 21 веке, наверное, в эпоху средневековья инфраструктура была лучше развита.
Всегда удивляюсь, куда идут бюджетные деньги. Если ремонт моста не важен, то на какие такие важные цели?
Если власти дождутся непоправимого, то должны не только уйти, но еще и ответить по закону. Ведь ясно - не первый раз им звоночек уже был!