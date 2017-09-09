В Омской области на мосту чуть не провалилась "Газель" с детьми

Жители Муромцевского района жалуются на сгнивший мост, на котором дети едва не провалились в реку.

Жительница Муромцевского района Ирина Ходюкова пожаловалась в соцсетях на опасный мост, расположенный между селами Карбыза и Михайловка. Омичка рассказала, что несколько дней назад дети возвращались домой на школьной "Газели".

Когда автомобиль переезжал через мост, колесо газели провалилось сквозь сгнившее дерево. Школьникам чудом повезло, что они не рухнули с моста в глубокую реку.

- Местные власти ничего не предпринимают и не собираются, наверное, ожидают непоправимых последствий! Именно в тот день детям, находящимся в школьном автобусе, просто повезло! А ведь они могли и не вернуться домой! – возмущается омичка.

Женщина рассказала, что такие ситуации происходят постоянно. Местные жители собирали подписи и жаловались властям, но ситуация никак не изменилась.

Фото: Аварийный Омск