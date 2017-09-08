Омичка ставила 7-летнюю дочь коленями на соль

В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней омички, которая больше года жестоко обращалась со своей дочерью.

Жители Калачинского района Омской области пришли в полицию и рассказали об омичке, которая жестоко обращается со своей 7-летней дочерью. Во время предварительной проверки выяснилось, что 24-летняя женщина больше года оскорбляла свою дочь и применяла физические методы воздействия.

По словам девочки, мать часто наказывала её, заставляя вставать коленями на соль. Также женщина периодически оставляла своих детей бывшему супругу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Омичке грозит штраф до 100 тыс. руб. или лишение свободы на срок до трёх лет.

Семья поставлена на учёт в органы опеки и попечительства, а также в комплексный центр социального обслуживания населения Калачинского района. Сейчас решается вопрос о дальнейшем воспитании детей.