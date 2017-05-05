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Омич решил заминировать склад после отказа в трудоустройстве
Происшествия  •   5 мая 2017, 11:21, последнее обновление 5 мая 2017, 12:08  •  печать

Омич решил заминировать склад после отказа в трудоустройстве

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В Омске спустя месяц задержали мужчину, сообщившего о заминировании одного из складов на улице 3-й Разъезд. Омичу отказали в трудоустройстве, после чего он решил отомстить обидчикам.

Полицейские задержали омича, который 1 апреля позвонил в полицию и сообщил, что один из складов на улице 3-й Разъезд заминирован. После анонимного звонка на место происшествия выехали службы быстрого реагирования, пишет Om1. Однако при обследовании помещения взрывное устройство не было обнаружено.

Сотрудники уголовного розыска вместе с сотрудниками УФСБ России по Омской области установили личность злоумышленника. Им оказался 24-летний житель Кормиловского района, который временно жил в доме на улице Конева. Вчера омича задержали.

Выяснилось, что мужчина ранее был судим за кражу и угон автомобиля. Он приехал в Омск, чтобы устроиться на работу на тот самый склад, но ему отказали в трудоустройстве, объяснив, что работник с криминальным прошлым им не нужен. После этого молодой человек обиделся и решил отомстить.

Возбуждено уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма. Подозреваемому грозит до трёх лет тюрьмы.

Теги  •  #ложное минирование #ложный звонок #уголовное дело

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