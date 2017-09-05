В Омске 15 пожарных тушат дом на 3-м Разъезде
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  5 сентября 2017, 15:52, последнее обновление 5 сентября 2017, 17:08  •  печать

В Омске 15 пожарных тушат дом на 3-м Разъезде

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Продолжается тушение пожара, разгоревшегося в частном доме. На месте работают четыре единицы техники.

Сегодня, 5 сентября, около 15:00 "Омск Здесь" узнал от очевидцев о пожаре в доме на 3-м Разъезде возле перекрёстка с улицей Лермонтова. Как рассказали корреспонденту редакции в отделе информации ГУ МЧС России по Омской области, возгорание произошло в частном доме, который принадлежит двум владельцам.

- На момент прибытия пожарных горение происходило в одной половине дома. Пожарные не допустили распространение огня на соседнюю половину. Пожар локализован на площади первого дома, - рассказали в отделе информации регионального МЧС.

Для тушения привлекались четыре пожарных автомобиля и 15 человек личного состава. Тушение пожара всё ещё происходит. Добавим, по словам очевидцев, перекрыта дорога от трамвайного кольца до 3-го Разъезда. На месте также работают врачи и полицейские.

Теги  •  #видео #МЧС #очевидец #пожар

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Комментарии
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Наталья Токарева  •  5 сентября 2017, 16:41

Пожарные умнички, профессионализм на высшем уровне. Интересно, а причину пожара уже выяснили?

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