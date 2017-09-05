В Омске 15 пожарных тушат дом на 3-м Разъезде

Сегодня, 5 сентября, около 15:00 "Омск Здесь" узнал от очевидцев о пожаре в доме на 3-м Разъезде возле перекрёстка с улицей Лермонтова. Как рассказали корреспонденту редакции в отделе информации ГУ МЧС России по Омской области, возгорание произошло в частном доме, который принадлежит двум владельцам.

- На момент прибытия пожарных горение происходило в одной половине дома. Пожарные не допустили распространение огня на соседнюю половину. Пожар локализован на площади первого дома, - рассказали в отделе информации регионального МЧС.

Для тушения привлекались четыре пожарных автомобиля и 15 человек личного состава. Тушение пожара всё ещё происходит. Добавим, по словам очевидцев, перекрыта дорога от трамвайного кольца до 3-го Разъезда. На месте также работают врачи и полицейские.