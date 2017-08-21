ДТП на ул. Герцена парализовало движение в сторону Амурского посёлка
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 12:44, последнее обновление 21 августа 2017, 14:57  •  печать

ДТП на ул. Герцена парализовало движение в сторону Амурского посёлка

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Одного из участников аварии спасателям при помощи спецсредств пришлось доставать из покорёженной машины.

Как сообщают очевидцы в омских пабликах, на ул. Герцена возле автозаправки "Топ Лайн" произошло серьёзное ДТП. Судя по кадрам фото и видео, серьёзно пострадал водитель "Нивы", который оказался зажатым в машине.

- Машины сильно повреждены. В "Ниве" зажат человек, состояние и количество пострадавших автору неизвестно. В сторону Амура пробка, - пишет пользователь паблика "Аварийный Омск".

 

По данным пресс-службы регионального УМВД, предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes выехал на "встречку", где столкнулся с "Нивой", которой управлял мужчина 1968 года рождения. Водитель ВАЗа скончался, водитель иномарки осмотрен медиками на месте ДТП, после чего отпущен. По версии очевидцев, Mercedes выехал на встречную полосу вынужденно, чтобы избежать столкновения с внезапно выскочившей из-за поворота машиной.

 

 

Теги  •  #дороги #ДТП #МЧС

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