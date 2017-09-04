В Омской области открыли памятную стелу сибирским казакам-первопроходцам

В посёлке Усть-Ишим Знаменского района на месте последней стоянки Ермака прошло открытие памятной стелы сибирским казакам-первопроходцам. На мероприятии присутствовали омские чиновники, священники и казаки Омского отдела Сибирского Войскового казачьего общества.

- Приятно осознавать причастность к этому событию, к тому, что мы увековечили память на этом историческом месте, в самой дальней точке продвижения легендарной дружины Ермака, - рассказал атаман Сибирского войскового казачьего общества Геннадий Привалов. - Знаменательно, что возведение здесь, на месте слияния рек Шиш и Иртыш, памятной стелы приурочено к 435-й годовщине со дня образования Сибирского казачьего войска и присоединения Сибири к Российскому государству.

Перед церемонией прошёл молебен перед иконой святого Николая и освящение стелы. В честь открытия памятного знака омские реконструкторы устроили салют из стрелецких орудий. Также в конце праздника состоялся концерт.

Фото: пресс-служба правительства Омской области