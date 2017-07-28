В Омске осудили двух наркоторговцев, собиравшихся продать почти полкило "соли"

Суд приговорил двух 23-летних омичей к девяти с половиной годам тюрьмы каждого.

Калачинский городской суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двух 23-летних безработных омичей. Они признаны виновными части 3 ст. 30 и части 5 ст. 228.1 УК РФ.

Суд установил, что злоумышленники договорились заранее, после чего один из обвиняемых забрал из тайника в Барнауле синтетический наркотик весом 484 граммов, который привез в Омск на автомобиле для дальнейшего сбыта. Однако обвиняемые были задержаны полицейскими.

В ходе личного досмотра и обыска по месту жительства были найдены и изъяты запрещенные вещества и 70 пакетиков из полимерной пленки для дальнейшей расфасовки и сбыта. Свою вину они признали в полном объеме.

Калачинский городской суд Омской области назначил каждому из них наказание в виде 9 с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.