Омский бутлегер получил условный срок за продажу алкоголя на 1,5 млн рублей

Безработный омич получил полтора года условно за покупку и продажу алкоголя и сигарет на сумму почти 1,4 млн руб.

Октябрьский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего безработного омича. Он обвиняется в незаконном приобретении, хранении и продаже немаркированного алкоголя и сигарет в крупном размере.

Суд выяснил, что мужчина купил более 4,5 тыс. бутылок контрафактного алкоголя и 72 пачки сигарет на общую сумму почти 1,4 млн руб. Незаконную продукцию он хранил и продавал на складе на улице 20 лет РККА.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские изъяли контрафактную продукцию. Октябрьский районный суд Омска назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также суд постановил сделать государственной собственностью изъятые алкоголь и сигареты.

Приговор в законную силу ещё не вступил.