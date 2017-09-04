Омский бутлегер получил условный срок за продажу алкоголя на 1,5 млн рублей
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  4 сентября 2017, 10:36  •  печать

Омский бутлегер получил условный срок за продажу алкоголя на 1,5 млн рублей

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Безработный омич получил полтора года условно за покупку и продажу алкоголя и сигарет на сумму почти 1,4 млн руб.

Октябрьский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего безработного омича. Он обвиняется в незаконном приобретении, хранении и продаже немаркированного алкоголя и сигарет в крупном размере.

Суд выяснил, что мужчина купил более 4,5 тыс. бутылок контрафактного алкоголя и 72 пачки сигарет на общую сумму почти 1,4 млн руб. Незаконную продукцию он хранил и продавал на складе на улице 20 лет РККА.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские изъяли контрафактную продукцию. Октябрьский районный суд Омска назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также суд постановил сделать государственной собственностью изъятые алкоголь и сигареты.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

Теги  •  #контрафактная продукция #суд #условный срок

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