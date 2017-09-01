На трассе Омск - Тюмень водитель ВАЗа погиб, опрокинувшись в кювет
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  1 сентября 2017, 14:35, последнее обновление 1 сентября 2017, 15:12  •  печать

На трассе Омск - Тюмень водитель ВАЗа погиб, опрокинувшись в кювет

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На автодороге в Омской области водитель ВАЗа погиб в ДТП. Его пассажир попал в больницу.

Сегодня, 1 сентября, в 2:35 в дежурную часть ОМВД России по Любинскому району сообщили об аварии на трассе Тюмень - Омск. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа и скорая помощь.

Прибывшие автоинспекторы предварительно выяснили, что 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 ехал по трассе Тюмень - Омск в сторону Омска. На 590 км он съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии водитель машины скончался на месте до приезда скорой, а его 22-летний пассажир доставлен в больницу. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #ВАЗ #ДТП #погибшие

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Комментарии
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OLEG Chernow  •  1 сентября 2017, 15:05

Скорее всего, эта трагедия произошла из-за неопытности молодого водителя и банального превышения скорости, что не редкость для того возраста.

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