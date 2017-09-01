На трассе Омск - Тюмень водитель ВАЗа погиб, опрокинувшись в кювет

Сегодня, 1 сентября, в 2:35 в дежурную часть ОМВД России по Любинскому району сообщили об аварии на трассе Тюмень - Омск. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа и скорая помощь.
Прибывшие автоинспекторы предварительно выяснили, что 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 ехал по трассе Тюмень - Омск в сторону Омска. На 590 км он съехал в кювет и опрокинулся.
В результате аварии водитель машины скончался на месте до приезда скорой, а его 22-летний пассажир доставлен в больницу. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области
Скорее всего, эта трагедия произошла из-за неопытности молодого водителя и банального превышения скорости, что не редкость для того возраста.