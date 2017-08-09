В Омске инкассатор попался на краже денег из банкомата
Происшествия  •   9 августа 2017, 16:33, последнее обновление 9 августа 2017, 16:37  •  печать

В Омске инкассатор попался на краже денег из банкомата

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30-летний сотрудник инкассаторской службы, воспользовавшись техническим сбоем системы, украл у банка 93 тысячи рублей.

С заявлением о краже денежных средств из банкомата в Кировском округе обратился представитель финансовой организации. Сумма ущерба, по словам потерпевшей стороны, составила 93 тыс. руб. Сотрудники уголовного розыска установили личность инкассатора - им оказался 30-летний житель Кировского округа.

- Хищение фигурант совершил в процессе закладки денежных средств в банкомат - в тот момент, когда купюры из-за технического сбоя системы не принял специальный отсек. В дальнейшем мужчина спрятал деньги под бронежилет и уже в служебном автомобиле, переложил в личные вещи, - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Омску.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теги  •  #банкомат #инкассатор #Кировский округ #кража

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Комментарии
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Василий Фаливин  •  9 августа 2017, 18:38

Говорят, что в инкассаторы берут только профессионалов. А тут при малейшем сбое пользуются ситуацией.

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