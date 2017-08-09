В Омске инкассатор попался на краже денег из банкомата

С заявлением о краже денежных средств из банкомата в Кировском округе обратился представитель финансовой организации. Сумма ущерба, по словам потерпевшей стороны, составила 93 тыс. руб. Сотрудники уголовного розыска установили личность инкассатора - им оказался 30-летний житель Кировского округа.

- Хищение фигурант совершил в процессе закладки денежных средств в банкомат - в тот момент, когда купюры из-за технического сбоя системы не принял специальный отсек. В дальнейшем мужчина спрятал деньги под бронежилет и уже в служебном автомобиле, переложил в личные вещи, - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Омску.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.