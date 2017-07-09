Соцсети: в банкомате омские инкассаторы оставили ключи

Очевидцы в паблике "Аварийный Омск" выложили фото, на котором видно, что хранилище для денег одного из банкоматов забыли закрыть. Более того, оставив ключи. Банкомат расположен в торговом центре на ул. Заверятева.

Автор фото написал, что ключи забыли инкассаторы. Впрочем, читатели паблика заявляют: этими ключами закрывают только фальшпанель, на самом сейфе, где хранятся деньги, установлен кодовый замок.