Соцсети: в банкомате омские инкассаторы оставили ключи

Очевидцы в паблике "Аварийный Омск" выложили фото, на котором видно, что хранилище для денег одного из банкоматов забыли закрыть. Более того, оставив ключи. Банкомат расположен в торговом центре на ул. Заверятева.
Автор фото написал, что ключи забыли инкассаторы. Впрочем, читатели паблика заявляют: этими ключами закрывают только фальшпанель, на самом сейфе, где хранятся деньги, установлен кодовый замок.
Ну что же забыли да и забыли, как говорится с кем не бывает, вернутся и заберут. А доступ к деньгам все равно надежно закрыт, так что проблемы вовсе не вижу.
Инкассаторы тоже люди и им также свойственно ошибаться как и другим, вряд ли кто стал бы воровать деньги на таком людном месте
Не скажите. Если бы ключ был не от фальшпанели, а непосредственно от сейфа, кто нибудь обязательно бы воспользовался забывчивостью инкассаторов. И наличие большого количества людей не стало бы преградой для кражи.
Ну вот, гражданин увидел ключи и не воспользовался. Даже проверять не стал. Просто сфотал и в соцсеть выложил. Не все так плохо.