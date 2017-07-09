Соцсети: в банкомате омские инкассаторы оставили ключи
Происшествия  •   9 июля 2017, 13:13, последнее обновление 9 июля 2017, 13:16  •  печать

Соцсети: в банкомате омские инкассаторы оставили ключи

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Ключи забыли достать из хранилища для денег.

Очевидцы в паблике "Аварийный Омск" выложили фото, на котором видно, что хранилище для денег одного из банкоматов забыли закрыть. Более того, оставив ключи. Банкомат расположен в торговом центре на ул. Заверятева.

Автор фото написал, что ключи забыли инкассаторы. Впрочем, читатели паблика заявляют: этими ключами закрывают только фальшпанель, на самом сейфе, где хранятся деньги, установлен кодовый замок.

 

 

Теги  •  #банкомат #инкассатор #сейф

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Комментарии
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Андрей Румянцев  •  9 июля 2017, 16:08

Ну что же забыли да и забыли, как говорится с кем не бывает, вернутся и заберут. А доступ к деньгам все равно надежно закрыт, так что проблемы вовсе не вижу.

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Роман Орехов  •  9 июля 2017, 14:47

Инкассаторы тоже люди и им также свойственно ошибаться как и другим, вряд ли кто стал бы воровать деньги на таком людном месте

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Юля Пучкова  •  9 июля 2017, 15:12

Не скажите. Если бы ключ был не от фальшпанели, а непосредственно от сейфа, кто нибудь обязательно бы воспользовался забывчивостью инкассаторов. И наличие большого количества людей не стало бы преградой для кражи.

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Анна Орлова  •  9 июля 2017, 16:36

Ну вот, гражданин увидел ключи и не воспользовался. Даже проверять не стал. Просто сфотал и в соцсеть выложил. Не все так плохо.

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