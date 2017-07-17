Пьяный водитель сбежал от двух устроенных им аварий
Происшествия  •  17 июля 2017, 14:33  •  печать

Пьяный водитель сбежал от двух устроенных им аварий

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Мужчина умудрился стать виновником двух ДТП с разницей в несколько минут. В обоих случаях он предпочёл ретироваться.

В воскресенье, 16 июля, около 9 часов вечера омичи могли наблюдать, как по проезжей части улицы 10 лет Октября среди затормозивших автомобилей бежит нетрезвый мужчина. Водители из соседних машин сигналили беглецу, а в погоню за ним пустились несколько человек. 

Задержать омича смог экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, оказавшийся на месте. Выяснилось, что 36-летний мужчина бежит с места ДТП, произошедшего на пересечении улиц 10 лет Октября и Богдана Хмельницкого. Как рассказали очевидцы, его ВАЗ-2109 выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и там столкнулся с автомобилями Toyota и Subaru. Чуть позже выяснилось, что мужчина за несколько минут до этого столкновения устроил другое ДТП: на перекрёстке улиц Богдана Хмельницкого и Звездова он въехал в задний бампер автомобиля ВАЗ-2114.

Правонарушитель отказывался признавать свою вину и заявил, что был пассажиром "ВАЗа". Сотрудники Росгвардии передали его прибывшим госавтоинспекторам.

Теги  •  #авария #видео #ДТП #пьяный водитель #Росгвардия

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