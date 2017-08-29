В Омской области домушник украл у экспедитора 180 тысяч рублей

Злоумышленник пробрался в дом омича через окно и похитил крупную сумму денег, когда экспедитор уснул.

В дежурную часть ОМВД России по Черлакскому району пришел 42-летний житель села Соляного. Мужчина, работающий экспедитором продовольственного магазина, рассказал, что у него пропала крупная сумма денег.

Он объяснил, что собрался в Омск, чтобы купить продукты для магазина. Для этого омич взял 180 тыс. руб., которые вечером положил в сумку и оставил дома в прихожей. Утром он обнаружил пропажу и пошёл в полицию.

Эксперт осмотрел место происшествия и нашёл след обуви, которую видел до этого. Отпечаток принадлежал 20-летнему рецидивисту. Полицейские выяснили, что злоумышленник выехал из села на попутке в Омск. Там его и задержали.

На допросе подозреваемый признался, что знал, по каким дням экспедитор получает деньги на закупку товара. Вечером он пришёл к дому омича и дождался, пока тот ляжет спать. После чего отогнул поставленное на проветривание пластиковое окно и залез внутрь. Похитив деньги, домушник точно так же выбрался из помещения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Теперь злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.