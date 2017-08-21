Омич, поджёгший чужое сено, получил условный срок
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 11:56, последнее обновление 21 августа 2017, 14:14  •  печать

Омич, поджёгший чужое сено, получил условный срок

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В Омской области вынесен приговор мужчине, поджёгшему 67 рулонов сена на чужом подворье.

Тарский городской суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего мужчины. Он признан виновным в двух преступлениях, связанных с умышленным уничтожением чужого имущества с помощью поджога.

Суд установил, что в феврале 2017 года в селе Заливино Тарского района омич из-за произошедшего осенью 2016 года конфликта со своим односельчанином, принёс с собой спички и поджёг 67 рулонов сена, принадлежащего потерпевшему. Своими действиями он причинил ущерб в размере более 73 тыс. руб.

Свою вину в совершении преступлений он признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев. Также суд постановил взыскать сумму причинённого вреда.

Теги  •  #поджог #уголовное дело #условный срок

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  21 августа 2017, 13:11

Наказание, конечно, выглядит мягким, но главное, чтобы ущерб возместил.

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Александр Божежар  •  21 августа 2017, 12:33

Стоило бы сделать небольшой срок реальным что-бы урок на всю жизнь остался, а в данном случае будет лишь озлобленность.

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