Омич, поджёгший чужое сено, получил условный срок

Тарский городской суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего мужчины. Он признан виновным в двух преступлениях, связанных с умышленным уничтожением чужого имущества с помощью поджога.

Суд установил, что в феврале 2017 года в селе Заливино Тарского района омич из-за произошедшего осенью 2016 года конфликта со своим односельчанином, принёс с собой спички и поджёг 67 рулонов сена, принадлежащего потерпевшему. Своими действиями он причинил ущерб в размере более 73 тыс. руб.

Свою вину в совершении преступлений он признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев. Также суд постановил взыскать сумму причинённого вреда.