На трассе Омск - Черлак  произошло смертельное ДТП с грузовиком

41-летний пассажир ВАЗа скончался от полученных травм в ДТП на трассе под Омском.

Вчера, 21 августа, около 14:35 в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступила информация о ДТП на автодороге Омск - Черлак. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 50-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 ехал в сторону Омска. В районе 27 км он не убедился в безопасности обгона и врезался в поворачивающий налево грузовик ЗИЛ, за рулём которого находился 28-летний мужчина.

В результате смертельного ДТП 41-летний пассажир ВАЗа скончался от полученных травм, водитель попал в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства и причины случившегося.