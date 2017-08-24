Водитель "шестёрки" погиб в ДТП в Таврическом районе

Вчера, 23 августа, около 18:35 в дежурную часть ОМВД России по Таврическому району поступила информация о ДТП на автодороге Новотелегино - Копейкино. На место аварии выехали полицейские и бригада скорой помощи.
Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно выяснили, что 43-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 ехал по трассе Новотелегино - Копейкино. В районе 10 км он не справился с управлением и опрокинул автомобиль.
В результате ДТП водитель "шестёрки" скончался на месте. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии. Проводится проверка.