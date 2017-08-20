В Омске 27-летний байкер сбил двух человек

19 августа в Советском округе на пр. Мира произошло ДТП. Предварительно установлено, что 27-летний водитель мотоцикла "Honda", двигаясь по пр. Мира в направлении ул. Доковская, в районе дома № 86, допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в не положенном месте.

- В результате происшествия пешеходы - мужчина 1965 г.р. и мальчик 2002 года, а также водитель мотоцикла - доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в УМВД России по Омской области.

Добавим, что обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе проверки.