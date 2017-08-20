В Омске 27-летний байкер сбил двух человек
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 20 августа 2017, 10:13, последнее обновление 20 августа 2017, 11:23  •  печать

В Омске 27-летний байкер сбил двух человек

Автор:

Все трое госпитализированы.

19 августа в Советском округе на пр. Мира произошло ДТП. Предварительно установлено, что 27-летний водитель мотоцикла "Honda", двигаясь по пр. Мира в направлении ул. Доковская, в районе дома № 86, допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в не положенном месте.

- В результате происшествия пешеходы - мужчина 1965 г.р. и мальчик 2002 года, а также водитель мотоцикла - доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в УМВД России по Омской области.

Добавим, что обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе проверки.

Теги  •  #авария #байкер #проспект Мира

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Таис Афинская  •  20 августа 2017, 11:03

Жаль 15-летнего парня, который, наверняка, последовав примеру папаши переходил дорогу в неположенном месте. Надо развивать культуру соблюдения правил дорожного движения. А байкер, получается, не виноват.

Ответить
Последние новости
Александр Иванов: Дети должны ходить в нормальные школы  •  вчера, 16:18  •   5
Синоптики спрогнозировали для Омска холодный сентябрь с мокрым снегом  •  вчера, 15:02  •   3
Коммунальная катастрофа  •  вчера, 12:50  •   3  •  
В Омской области полчища комаров захватили автомобиль рыбака  •  вчера, 11:14  •   5  •  
"Авангард" в 19-й раз выиграл Мемориал Виктора Блинова  •  вчера, 10:12  •   5
Мурманские библиотекари хотят побить рекорд омского альпиниста  •  18 августа 2017, 22:46
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400