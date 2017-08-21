В ДТП на трассе под Тюменью погибла семья из Омска
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 09:39, последнее обновление 21 августа 2017, 14:44  •  печать

В ДТП на трассе под Тюменью погибла семья из Омска

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В машину, которой управляла 40-летняя омичка, врезался КамАЗ. Семья из четырёх человек, находящаяся в авто, погибла.

Смертельное ДТП по информации 72.ru, произошло около пяти часов дня 20 августа. По данным сотрудников ГИБДД, водитель большегруза КамАЗ с прицепом, поворачивая, не пропустил автомобиль Toyota Platz, двигавшийся во встречном направлении.

В ДТП погибли все, кто находился в иномарке: 40-летняя женщина-водитель, двое детей (одному - 7 лет, другому - 18 лет), а также 71-летний мужчина, предположительно, отец водителя авто. Все погибшие - жители Омской области. Водитель КамАЗа не пострадал.

Фото: ГИБДД по Тюменской области

Теги  •  #ГИБДД #дороги #ДТП

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  21 августа 2017, 11:34

Cхватка, несомненно, не равная. Водители большегрузов должны помнить о двойной ответственности и быть крайне осторожными, ведь они управляют реальной машиной-убийцей.

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Мирослав В-ов  •  21 августа 2017, 10:40

Страшно вот так попасть под КамАЗ, шансов выжить пассажирам легковушки в таком случае почти нет.

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