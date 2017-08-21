В ДТП на трассе под Тюменью погибла семья из Омска

В машину, которой управляла 40-летняя омичка, врезался КамАЗ. Семья из четырёх человек, находящаяся в авто, погибла.

Смертельное ДТП по информации 72.ru, произошло около пяти часов дня 20 августа. По данным сотрудников ГИБДД, водитель большегруза КамАЗ с прицепом, поворачивая, не пропустил автомобиль Toyota Platz, двигавшийся во встречном направлении.

В ДТП погибли все, кто находился в иномарке: 40-летняя женщина-водитель, двое детей (одному - 7 лет, другому - 18 лет), а также 71-летний мужчина, предположительно, отец водителя авто. Все погибшие - жители Омской области. Водитель КамАЗа не пострадал.

Фото: ГИБДД по Тюменской области