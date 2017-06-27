В Омской области водитель на ВАЗе опрокинулся в кювет и погиб
Происшествия  •  27 июня 2017, 12:41, последнее обновление 27 июня 2017, 12:43  •  печать

В Омской области водитель на ВАЗе опрокинулся в кювет и погиб

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Накануне на трассе Белосток - Орехово - Громогласово произошло смертельное ДТП.

Вчера, 26 июня, около 21:20 в дежурную часть автоинспекции поступила информация о ДТП в Одесском районе. На место аварии выехала следственно-оперативная группа, также полицейские вызвали бригаду скорой помощи.

Предварительно установлено, что 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 ехал по автодороге Белосток - Орехово - Громогласово со стороны села Орехово в направлении села Желанное. В районе 19 км он не справился с управлением и опрокинулся в правый кювет, расположенный по направлению движения авто.

В результате ДТП водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Теги  •  #больница #ВАЗ #ДТП #трасса

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