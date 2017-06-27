В Омской области водитель на ВАЗе опрокинулся в кювет и погиб

Вчера, 26 июня, около 21:20 в дежурную часть автоинспекции поступила информация о ДТП в Одесском районе. На место аварии выехала следственно-оперативная группа, также полицейские вызвали бригаду скорой помощи.

Предварительно установлено, что 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 ехал по автодороге Белосток - Орехово - Громогласово со стороны села Орехово в направлении села Желанное. В районе 19 км он не справился с управлением и опрокинулся в правый кювет, расположенный по направлению движения авто.

В результате ДТП водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. По факту ДТП полицейские проводят проверку.