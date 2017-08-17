В Омске 12-летний мальчик оступился и утонул в Иртыше

Школьник пытался перейти реку вброд, оступился и начал тонуть. Брат пытался его спасти, но не смог.

Следственный комитет России по Омской области проводит доследственную проверку по факту несчастного случая с 12-летним школьником, который утонул в Иртыше. Предварительно установлено, что 16 августа около 14:30 на берегу Иртыша в районе улицы Нефтебаза 12-летний мальчик вместе со своим двоюродным братом-ровесником переходил вброд реку, чтобы добраться до островка.

Школьник, не умевший плавать, оступился и, оказавшись в глубоком месте, начал тонуть. Брат пытался спасти мальчика, но не смог. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.