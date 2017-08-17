В Омске 12-летний мальчик оступился и утонул в Иртыше
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 17 августа 2017, 13:09  •  печать

В Омске 12-летний мальчик оступился и утонул в Иртыше

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Школьник пытался перейти реку вброд, оступился и начал тонуть. Брат пытался его спасти, но не смог.

Следственный комитет России по Омской области проводит доследственную проверку по факту несчастного случая с 12-летним школьником, который утонул в Иртыше. Предварительно установлено, что 16 августа около 14:30 на берегу Иртыша в районе улицы Нефтебаза 12-летний мальчик вместе со своим двоюродным братом-ровесником переходил вброд реку, чтобы добраться до островка.

Школьник, не умевший плавать, оступился и, оказавшись в глубоком месте, начал тонуть. Брат пытался спасти мальчика, но не смог. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Теги  •  #Иртыш #следственный комитет #утонувшие #школьник

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Комментарии
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Иван Грегин  •  17 августа 2017, 14:33

Представляю шок их родителей, особенно погибшего мальчика. Да и брату его не позавидуешь, ведь хотел спасти, но не смог.

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