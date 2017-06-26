Сотрудники Росгвардии поймали двух пьяных омичей, напавших с ножами на прохожих

Силовики задержали двух нетрезвых мужчин, которые двумя днями ранее напали на прохожих с ножами. В настоящее время пострадавшие находятся в реанимации.

Вчера, 25 июня, в 19:30 экипаж Росгвардии патрулировал улицы в городке Нефтяников. Во дворе дома по улице 50 лет Профсоюзов силовики заметили двух пьяных мужчин, которые подходили под описание подозреваемых, находящихся в розыске.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали двух ранее судимых граждан: один из них был осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а другой - неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи и незаконное хранение наркотиков.

Задержанные были доставлены в отдел полиции, где выяснилось, что 23 июня около 23:30 они пришли во двор одной из многоэтажек, чтобы разрешить конфликт с неизвестными людьми. Вооружившись ножами, подозреваемые не обнаружили оппонентов на месте, после чего в гневе напали на 33-летнего и 35-летнего прохожих, которым нанесли по несколько ножевых ранений. После совершения преступления злоумышленники скрылись.

В результате 33-летний мужчина получил проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, а 35-летний прохожий - колото-резаную рану левого плеча и повреждение легкого. Оба пострадавших в настоящее время находятся в реанимации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 ст. 111 УК РФ.