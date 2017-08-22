В Омске суд вынес приговор водителю, по вине которого погибли три пассажира
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 22 августа 2017, 11:52, последнее обновление 22 августа 2017, 12:03  •  печать

В Омске суд вынес приговор водителю, по вине которого погибли три пассажира

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Суд приговорил 30-летнего мужчину к четырём с половиной годам лишения свободы. Также его лишили прав и постановили выплатить компенсацию родственникам погибших.

Называевский городской суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего омича. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть трёх человек по неосторожности.

Суд установил, что 28 мая 2017 года омич ехал на неисправном автомобиле ВАЗ-21043 вместе с четырьмя пассажирами по автодороге Называевск - Черемновка. В районе 12-го км он отвлёкся от управления и повернулся к сидевшим на заднем сиденье пассажирам, поэтому выехал на встречную полосу, после чего опрокинулся в кювет с водой.

В результате ДТП три его пассажира - 15-летний и 25-летний братья и 17-летний знакомый - утонули. Свою вину в совершении преступления водитель признал полностью.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии поселении. Также суд лишил мужчину водительских прав на три года и постановил выплатить родственникам погибших 3 млн руб.

Теги  •  #ДТП #лишение прав #пассажиры #погибшие #суд

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