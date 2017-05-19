В Омске дачник изнасиловал двух школьников

Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который ранее был неоднократно судим за кражи и причинение телесных повреждений, в том числе тяжких, повлекших смерть потерпевшего. Он обвиняется по пункту "б" части четвёртой ст. 132 УК РФ.

По версии следствия, 17 мая 2017 года двое 13-летних мальчиков познакомились с неизвестным мужчиной на остановке общественного транспорта, который попросил помочь ему с работой на даче и обещал заплатить за это. Школьники согласились и поехали в садоводческое товарищество, где злоумышленник и изнасиловал детей.

Мальчики смогли убежать, и обо всём рассказали взрослым, подробно описав полицейским приметы и место происшествия. Вскоре подозреваемый был задержан. Следствие готовится обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.