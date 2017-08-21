В Омской области автомобилист сбил 12-летнего велосипедиста
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 10:15, последнее обновление 21 августа 2017, 14:43  •  печать

В Омской области автомобилист сбил 12-летнего велосипедиста

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ДТП произошло в Исилькуле.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста, которое произошло накануне в Исилькуле около четырёх часов дня.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области, предварительно установлено, что 58-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, двигаясь в направлении ул. Партизанской, допустил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП 12-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Добавим также, что в Госавтоинспекции призывают родителей рассказывать детям об опасностях на дороге и Правилах дорожного движения.

Теги  •  #велосипедист #ДТП #Исилькульский район #УМВД

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  21 августа 2017, 11:21

К сожалению, велосипедисты далеко не всегда соблюдают правила, пересекая проезжую  часть, а последствия могут быть самыми серьезными.

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