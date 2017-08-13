Трое детей пострадали в двух ДТП под Омском

Накануне, 12 августа, в Омской области произошло два ДТП, в которых пострадали семь человек, в том числе трое детей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, утром в Крутинском районе, на трассе "Тюмень-Омск", 27-летняя женщина за рулём автомобиля "Nissan на 385 км не справившись с управлением и съехала в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля, а также три пассажира, мужчина и два ребёнка, 6 и 4 лет, обратились за медицинской помощью.

Еще одна авария произошлана автодороге "Омск-Черлак" в Омском районе. Водитель автомобиля "Kio Rio", 67-летний мужчина, ехавший со стороны Омска, на 50 км при выполнении разворота допустил столкновение с автомобилем "ГАЗ-330252", двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП три пассажира иномраки, две женщины и 9-летняя девочка, были доставлены в медицинское учреждение.