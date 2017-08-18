В смертельном ДТП в Омской области водитель вылетел в кювет

57-летний мужчина вылетел в кювет на трассе Ракитинка - Морозовка, после чего скончался на месте.

Сегодня, 18 августа, около 14:05 в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступила информация о ДТП. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой.

Прибывшие сотрудники автоинспекции предварительно установили, что 57-летний водитель автомобиля ГАЗ-24 ехал по автодороге Ракитинка - Морозовка со стороны посёлка Ракитинка. В районе 4 км он съехал в кювет, после чего опрокинулся.

В результате ДТП водитель автомобиля скончался прямо на месте ещё до приезда скорой. В настоящее время полиция проводит проверку.