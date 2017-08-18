В смертельном ДТП в Омской области водитель вылетел в кювет
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 18 августа 2017, 16:47, последнее обновление 18 августа 2017, 16:48  •  печать

В смертельном ДТП в Омской области водитель вылетел в кювет

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57-летний мужчина вылетел в кювет на трассе Ракитинка - Морозовка, после чего скончался на месте.

Сегодня, 18 августа, около 14:05 в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступила информация о ДТП. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой.

Прибывшие сотрудники автоинспекции предварительно установили, что 57-летний водитель автомобиля ГАЗ-24 ехал по автодороге Ракитинка - Морозовка со стороны посёлка Ракитинка. В районе 4 км он съехал в кювет, после чего опрокинулся.

В результате ДТП водитель автомобиля скончался прямо на месте ещё до приезда скорой. В настоящее время полиция проводит проверку.

Теги  •  #ДТП #кювет #погибший #полиция

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