Пьяный омич на ВАЗе сбил 16-летнюю школьницу и скрылся

Пьяный омич сбил школьницу, стоящую на обочине дороги и уехал с места ДТП. 16-летняя девушка попала в больницу.

Вчера, 30 июля, около 21:10 в дежурную часть ОМВД России по Называевскому району поступила информация о ДТП в городе Называевске. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Прибывшие на место происшествия сотрудники автоинспекции предварительно установили, что неизвестный водитель ехал за рулём ВАЗ-21102 по улице Чкалова в сторону улицы Дорожная. В районе дома № 67 он сбил 16-летнюю девушку, которая находилась на обочине дороги и не собиралась её переходить.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия, а школьница с травмами была доставлена в больницу. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что за рулём отечественного авто находился 25-летний мужчина.

В отношении водителя возбуждены административные дела за оставление места ДТП и управление транспортом в состоянии опьянения.