Пьяный омич на ВАЗе сбил 16-летнюю школьницу и скрылся
Происшествия  •  31 июля 2017, 15:07, последнее обновление 31 июля 2017, 15:35  •  печать

Пьяный омич на ВАЗе сбил 16-летнюю школьницу и скрылся

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Пьяный омич сбил школьницу, стоящую на обочине дороги и уехал с места ДТП. 16-летняя девушка попала в больницу. 

Вчера, 30 июля, около 21:10 в дежурную часть ОМВД России по Называевскому району поступила информация о ДТП в городе Называевске. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Прибывшие на место происшествия сотрудники автоинспекции предварительно установили, что неизвестный водитель ехал за рулём ВАЗ-21102 по улице Чкалова в сторону улицы Дорожная. В районе дома № 67 он сбил 16-летнюю девушку, которая находилась на обочине дороги и не собиралась её переходить.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия, а школьница с травмами была доставлена в больницу. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что за рулём отечественного авто находился 25-летний мужчина.

В отношении водителя возбуждены административные дела за оставление места ДТП и управление транспортом в состоянии опьянения.

Теги  •  #ВАЗ #ДТП #пьяный водитель #школьница

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