В Омской области два 12-летних школьника заблудились в лесу

Вчера, 7 августа, в 22:00 в пункт полиции "Большеуковский" поступила информация о том, что в лесу заблудились два 12-летних мальчика. Установлено, что около 14:00 трое мальчиков ушли за грибами, не рассказав об этом взрослым.

В 21:30 один из них сумел найти дорогу домой и рассказал родителям о случившемся. К этому времени те как раз начали беспокоиться долгим отсутствием детей, искали их у друзей и знакомых.

По тревоге был поднят личный состав территориального подразделения и направлен на поиски школьников. Около 00:30 в 7 км от населенного пункта полицейские нашли заблудившихся детей. Они вышли на звук громкоговорителя, включенного сотрудниками полиции. Мальчиков доставили в центральную районную больницу, откуда отпустили после осмотра.