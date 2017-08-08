В Омской области два 12-летних школьника заблудились в лесу
Происшествия  •   8 августа 2017, 14:23  •  печать

В Омской области два 12-летних школьника заблудились в лесу

Автор:

Полицейские нашли потерявшихся мальчиков в 7 км от дома.

Вчера, 7 августа, в 22:00 в пункт полиции "Большеуковский" поступила информация о том, что в лесу заблудились два 12-летних мальчика. Установлено, что около 14:00 трое мальчиков ушли за грибами, не рассказав об этом взрослым.

В 21:30 один из них сумел найти дорогу домой и рассказал родителям о случившемся. К этому времени те как раз начали беспокоиться долгим отсутствием детей, искали их у друзей и знакомых.

По тревоге был поднят личный состав территориального подразделения и направлен на поиски школьников. Около 00:30 в 7 км от населенного пункта полицейские нашли заблудившихся детей. Они вышли на звук громкоговорителя, включенного сотрудниками полиции. Мальчиков доставили в центральную районную больницу, откуда отпустили после осмотра.

Теги  •  #лес #полиция #школьники

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Игорь Х  •  8 августа 2017, 15:17

12-летний ребенок вполне может освоить смартфон с GPS приемником. Такие аппараты сейчас стоят недорого...

Ответить
Последние новости
Лучше один раз увидеть: под Омском пройдёт двухчасовой фестиваль фейерверков   •  сегодня, 18:05  •   1  •  
Вылеты из Омска стали дороже  •  сегодня, 17:42
К концу недели в Омске похолодает до +3 градусов   •  сегодня, 17:28  •   2
В Омске будут давать только один салют на праздники  •  сегодня, 16:56  •   1
Омичи чаще других россиян переезжают жить в Санкт-Петербург  •  сегодня, 16:11  •   1
Самые грибные места в Омской области: куда ехать и что собирать  •  сегодня, 14:47  •  
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400