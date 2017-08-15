Летом в Омской области утонуло 70 человек

За летний период в водоёмах региона утонуло 70 человек, в том числе шесть детей.

По данным на 14 августа, общее число пострадавших и погибших в связи с происшествиями на воде по Омской области составило 70 человек, из них 6 детей. В 23 случаях на поиски тел привлекались спасатели-водолазы.

При этом по сравнению с 2016 годом смертность на воде незначительно, но выросла: в прошлом году погибли 67 человек, в том числе пять детей. И если в 2016 году наибольшее количество пострадавших пришлось на июнь, то в этом году - на июль и начало августа.

- Причиной являются несчастные случаи по неосторожности, в том числе и среди рыбаков - несоблюдение правил безопасности при эксплуатации плавательных средств. Причинами являются не только неосторожность детей, находящихся у водоёмов, но и беспечность, недосмотр за ними родителей, - пояснили в Главном управлении региональной безопасности Омской области.