Омскому вице-губернатору изберут меру пресечения

О допросе чиновника сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники. Официальной информации пока нет. Напомним, ранее в Следственном комитете РФ сообщили об уголовном деле, возбуждённом в отношении чиновника. Станиславу Гребенщикову вменяют злоупотребление должностными полномочиями.

По данным следствия, вице-губернатор, используя служебное положение, помог подрядчику ООО "СтройИнвестКомплект" в ходе реконструкции здания страхового общества "Саламандра" в центре Омска получить более 14 млн рублей из федерального бюджета. При этом чиновник заведомо знал, что компания не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам. Дело, возбуждённое по части второй ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), было передано в пятое следственное управление Главного следственного управления СК РФ в Новосибирске.

Незадолго до этого Станислав Гребенщиков был одним из кандидатов на кресло мэра Омска - выборы должны были пройти весной, однако их признали несостоявшимися. Поддержанный губернатором Виктором Назаровым чиновник снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Станиславу Гребенщикову стало плохо во время заседания облправительства. На следующий день Следственный комитет РФ обнародовал информацию о возбуждённом в отношении чиновника уголовном деле.