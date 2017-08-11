Омский вахтовик угнал экскаватор с нефтяного месторождения
Происшествия  •  11 августа 2017, 14:30, последнее обновление 11 августа 2017, 15:45  •  печать

Омский вахтовик угнал экскаватор с нефтяного месторождения

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Суд приговорил омича к трём годам условно с испытательным сроком два года.

Каргасокский районный суд Томской области признал жителя Омска виновным в краже, совершённой в особо крупном размере. Установлено, что в марте 2016 года обвиняемый работал на вахте в ООО НПО "Монтажстройпроект".

С помощью автомобильного трала он украл с территории Шингинского нефтяного месторождения экскаватор стоимостью более 2,3 млн руб. Однако вывезти экскаватор за пределы района ему не удалось из-за закрытия автозимника, поэтому через месяц он продал похищенное одному из местных жителей за 1,3 млн руб.

Свою вину подсудимый признал полностью. Суд учёл, что похищенный экскаватор был возвращён потерпевшему, поэтому приговорил омича к трём годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Теги  •  #суд #условный срок #экскаватор

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Комментарии
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Иван Грегин  •  11 августа 2017, 14:41

Неужели посчитал, что получится безнаказанно пристроить столь крупную технику? Очень наивно.

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