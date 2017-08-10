Омич заявил об угоне, чтобы скрыть участие в ДТП
Происшествия  •  10 августа 2017, 15:55, последнее обновление 10 августа 2017, 15:59  •  печать

Омич заявил об угоне, чтобы скрыть участие в ДТП

Автор:

В Омской области мужчина врезался в автомобиль, после чего скрылся с места ДТП и заявил об угоне, чтобы избежать ответственности.

В отделение полиции "Тюкалинский" обратился 45-летний омич, который рассказал, что у него угнали ВАЗ-2115. В ходе проверки полицейские узнали, что накануне на этом автомобиле было совершено ДТП: водитель врезался в другое авто, после чего скрылся с места аварии. При осмотре был найден регистрационный номер, принадлежащий угнанной машине.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские нашли ВАЗ-2115 на улице Западной в городе Тюкалинске. С помощью очевидцев удалось выяснить, что мужчина, находившийся за рулём скрывшегося автомобиля, выглядит так же, как омич, заявивший об угоне.

Во время опроса мужчина признался, что сообщил об угоне, чтобы избежать ответственности за ДТП. По результатам проверки следователь возбудил уголовное дело по части 1 ст. 306 УК РФ. Теперь омичу грозит до двух лет лишения свободы.

Теги  •  #ВАЗ #ДТП #ложное сообщение #угон

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Пассажиропоток омского аэропорта вырос за год на 15 %  •  сегодня, 16:57
Буддийский монах прошёл в Омске испытание девушками и пивом  •  сегодня, 16:14
Экс-капитан "Авангарда" продал свою знаменитую Ferrari  •  сегодня, 15:21  •   1
Омские власти обвинили в распространении АЧС фермеров, закапывающих трупы свиней  •  сегодня, 14:58
С банковских карт омичей будут принудительно списывать деньги за долги по капремонту  •  сегодня, 13:53  •   2
В Омске пройдёт обещанный роковый open-air  •  сегодня, 13:17
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400