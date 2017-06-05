Следователи заинтересовались нападением спортсмена на врачей скорой

28-летний спортсмен избил двух фельдшеров и врача-реаниматолога, приехавших на вызов в два часа ночи. Следственный комитет начал проверку.

Следственный комитет России по Омской области начал доследственную проверку по информации, опубликованной в СМИ, о том, что спортсмен напал на врачей скорой помощи, приехавших на вызов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 4 июня 2017 года около двух часов ночи в квартире, расположенной в доме на улице СибНИИСХоз, 28-летний мужчина избил двух фельдшеров-мужчин и женщину-реаниматолога. Из-за полученных ушибов медикам пришлось обратиться в больницу.

В ходе проверки будут проверена опубликованная информация и установлены обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.