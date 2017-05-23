СК заинтересовался нападением омича на фельдшера скорой

Следственный комитет РФ по Омской области начал доследственную проверку после сообщения из больницы о применении насилия к фельдшеру скорой помощи. По предварительным данным, 22 мая в 22:00 пассажир автомобиля, попавшего в ДТП на Сыропятском тракте в районе посёлка Ростовка, ударил ногой фельдшера бригады скорой, прибывшей по вызову.

Из-за удара женщина упала на спину и получила травмы. В настоящее время следователи вместе с сотрудниками полиции устанавливают личность пассажира. В ходе проверки станут известны обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям нарушителя. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.