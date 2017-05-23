СК заинтересовался нападением омича на фельдшера скорой
Происшествия  •  23 мая 2017, 12:05, последнее обновление 23 мая 2017, 12:10  •  печать

СК заинтересовался нападением омича на фельдшера скорой

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Фельдшер скорой получила травму, пока пыталась помочь пассажиру, пострадавшему в ДТП, произошедшем накануне на Сыропятском тракте. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Следственный комитет РФ по Омской области начал доследственную проверку после сообщения из больницы о применении насилия к фельдшеру скорой помощи. По предварительным данным, 22 мая в 22:00 пассажир автомобиля, попавшего в ДТП на Сыропятском тракте в районе посёлка Ростовка, ударил ногой фельдшера бригады скорой, прибывшей по вызову.

Из-за удара женщина упала на спину и получила травмы. В настоящее время следователи вместе с сотрудниками полиции устанавливают личность пассажира. В ходе проверки станут известны обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям нарушителя. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Теги  •  #доследственная проверка #нападение #насилие #скорая #следственный комитет #фельдшер

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Комментарии
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Анна Орлова  •  23 мая 2017, 12:34

Ну хоть заинтересовался Следственный комитет, и то радость:) Вообще-то их обязанность такие случаи проверять.

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