Пострадавший в массовом ДТП омич скончался в больнице

Напомним, как уже писал "Омск Здесь", сегодня, 11 августа, на улице Коммунальной произошло массовое ДТП. 26-летняя омичка на автомобиле Toyota Corolla врезалась в четыре "ГАЗели" и Mercedes Sprinter. Из-за удара последняя иномарка сбила пешехода. В результате аварии виновница ДТП, два её пассажира и сбитый пешеход попали в больницу.

Как сообщает "Новый Омск" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, один из пассажиров омички - 30-летний мужчина - скончался в больнице. По факту аварии полиция проводит проверку.