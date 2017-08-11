Пострадавший в массовом ДТП омич скончался в больнице
Происшествия  •  11 августа 2017, 23:03, последнее обновление 11 августа 2017, 23:10  •  печать

Пострадавший в массовом ДТП омич скончался в больнице

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Погибший мужчина был пассажиром девушки, устроивший страшную аварию.

Напомним, как уже писал "Омск Здесь", сегодня, 11 августа, на улице Коммунальной произошло массовое ДТП. 26-летняя омичка на автомобиле Toyota Corolla врезалась в четыре "ГАЗели" и Mercedes Sprinter. Из-за удара последняя иномарка сбила пешехода. В результате аварии виновница ДТП, два её пассажира и сбитый пешеход попали в больницу.

Как сообщает "Новый Омск" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, один из пассажиров омички - 30-летний мужчина - скончался в больнице. По факту аварии полиция проводит проверку.

Теги  •  #больница #ДТП #пассажир #полиция

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