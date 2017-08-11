Глава района в Омской области через суд вернёт купленный за бюджетный счёт кроссовер
Происшествия  •  11 августа 2017, 16:14, последнее обновление 11 августа 2017, 16:45  •  печать

Глава района в Омской области через суд вернёт купленный за бюджетный счёт кроссовер

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Омские прокуроры добились отмены сделки, благодаря которой глава Калачинского района Фридрих Мецлер приобрёл себе за казённый счёт кроссовер Nissan X-Trail CVT за 1,5 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области, в 2016 г. муниципальное казённое учреждение "Центр учёта и содержания собственности Калачинского района" объявило конкурс на приобретение автомобиля для главы района. Требования конкурса были составлены так, что его условиям соответствовала только одна модель автомобиля - Nissan X-Trail 2.0 CVT, причём сам товарный знак Nissan тоже значился в конкурсной документации. В итоге в конкурсе смог принять участие лишь официальный дилер этой автомарки - ООО "Евразия центр". Стоимость купленного автомобиля составила 1,5 млн рублей, при этом 1,2 млн рублей из этой суммы были взяты из областного бюджета по межбюджетному трансферту.

Прокуроры направили заявление в арбитражный суд, требуя признать сделку незаконной. Арбитраж, хоть и признал конкурс незаконным, отказался признать сделку недействительной и расторгать её, так как "возвращение учреждением автомобиля не восстановит нарушенных прав муниципального образования". Решение было оспорено в Арбитражном суде Западно-Cибирского округа.

Суд удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры, признал оспариваемую сделку недействительной и обязал МКУ "Центр учёта и содержания собственности Калачинского района Омской области" возвратить ООО "Евразия центр" автомобиль, а ООО "Евразия центр" - вернуть потраченные из районного бюджета средства, - резюмировали прокуроры.

Теги  •  #автомобиль #Арбитражный суд #Кроссовер #прокуратура

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Комментарии
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Виктор Вайз  •  11 августа 2017, 17:33

Вот так и работай с бюджетниками))) - авто уже с пробегом и продать его можно будет разве что с дисконтом процентов в 20-30. Нужно было бы еще обязать этого главу района заплатить штраф в размере дисконта - при том из своего кармана.

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