Глава района в Омской области через суд вернёт купленный за бюджетный счёт кроссовер

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области, в 2016 г. муниципальное казённое учреждение "Центр учёта и содержания собственности Калачинского района" объявило конкурс на приобретение автомобиля для главы района. Требования конкурса были составлены так, что его условиям соответствовала только одна модель автомобиля - Nissan X-Trail 2.0 CVT, причём сам товарный знак Nissan тоже значился в конкурсной документации. В итоге в конкурсе смог принять участие лишь официальный дилер этой автомарки - ООО "Евразия центр". Стоимость купленного автомобиля составила 1,5 млн рублей, при этом 1,2 млн рублей из этой суммы были взяты из областного бюджета по межбюджетному трансферту.

Прокуроры направили заявление в арбитражный суд, требуя признать сделку незаконной. Арбитраж, хоть и признал конкурс незаконным, отказался признать сделку недействительной и расторгать её, так как "возвращение учреждением автомобиля не восстановит нарушенных прав муниципального образования". Решение было оспорено в Арбитражном суде Западно-Cибирского округа.