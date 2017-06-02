Омич угнал трактор, чтобы вспахать огород, но разрушил дорогу

Житель Омской области угнал трактор с предприятия, на котором работал. Омич вспахал огород и хотел вернуть технику на место, но по пути закончился бензин, поэтому он бросил трактор в яблоневом саду.

В полицию пришёл индивидуальный предприниматель, который рассказал, что с территории хозяйственного двора угнали трактор МТЗ-80 с плугом. Стоимость ущерба составила 150 тыс. руб. В этот же день жители деревни Николаевка сообщили, что в деревне кто-то разрушил дорогу.

Полицейские опросили работников предприятия, осмотрели дворы и установили личность злоумышленника - 45-летнего жителя села Кутырлы, который работал на предприятии слесарем. Мужчину задержали у него дома и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что омич решил вспахать трактором свой огород, поэтому угнал технику. Пока он добирался до дома, трактор проехал по проезжей части, разрушив дорожное полотно. Вечером он собирался вернуть сельхозмашину на место, но на обратном пути закончилось топливо, поэтому он бросил транспорт в яблоневом саду.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угон" и административные дела за разрушение дороги и управление транспортным средством, на которое нет прав. Суд назначил штраф в сумме 5 тыс. руб. и 30 тыс. руб. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области