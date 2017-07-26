В Омске 16-летний подросток угнал машину и неделю катался на ней по городу
Происшествия  •  26 июля 2017, 16:45, последнее обновление 26 июля 2017, 17:32  •  печать

В Омске 16-летний подросток угнал машину и неделю катался на ней по городу

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Сотрудники Росгвардии задержали 16-летнего подростка, который катался с друзьями по городу на угнанной машине.

Вчера, 25 июля, около 19:20 экипаж Росгвардии патрулировал микрорайон Новая Московка. Во время движения по улице 2-я Путевая силовики обратили внимание на движущийся автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого, судя по внешнему виду, не достиг совершеннолетия. При этом в машине находились несколько пассажиров.

Заметив приближающуюся патрульную машину, водитель прибавил скорость и проехал несколько сотен метров, после чего он и трое подростков выпрыгнули из салона и разбежались в разные стороны. Брошенная машина проехала несколько метров и вылетела в кювет.

Сотрудники Росгвардии убедились, что двигатель заглох и начали преследовать нарушителей. Задержать их удалось быстро. Водителя авто догнали на соседней улице. При проверке было установлено, что 16-летний задержанный неделю назад угнал автомобиль из двора дома на улице Гашека. После чего прикрепил на авто другие регистрационные номера.

Силовики нашли в багажнике транспорта 3 автомагнитолы и 3 аккумулятора, акустические колонки, домкрат, дрель, углошлифовальную машину и набор гаечных ключей, которые не принадлежали подростку. Предположительно вещи были похищены из других автомобилей в течение нескольких дней.

Сотрудники Росгвардии сообщили о случившемся родителям школьника, а затем вызвали следственно-оперативную группу. Также были установлены места жительства сбежавших подростков. В настоящее время ведётся проверка.

Теги  •  #Росгвардия #угон #школьник

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Комментарии
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Николай Каринин  •  26 июля 2017, 18:17

И что лучше, когда дети дома за компьютерами сидят или катаются по городу на угнанной машине?!

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Виктор Монин  •  26 июля 2017, 17:32

Невероятно! И родители, конечно, ни о чем не догадывались, чем занимаются их дети в свободное время.

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Александр Божежар  •  26 июля 2017, 17:02

Скорее часть инструмента было использования для взлома и иных краж, надо бы всю группу задержать.

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