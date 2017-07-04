На омича оформили кредит без его ведома

Омскими полицейскими расследуется уголовное дело по факту мошенничества. Потерпевшей стороной выступает микрофинансовая организация, пытавшаяся истребовать с омича возврат кредитного займа в размере семи тысяч рублей.

На допросах мужчина заявлял: ни в этой финансовой организации, ни в какой другой деньги не занимал. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что кредит всё-таки был оформлен - с его домашнего компьютера, но без его ведома. "Заёмщик" вспомнил, что у него гостил знакомый. Выйдя в интернет, гость попросил одолжить банковскую карту под предлогом того, что ждёт денежный перевод от родственницы, а своей у него нет.

- Располагая данными о личности подозреваемого, сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего жителя Советского округа по месту жительства. Он признался, что деньги по дистанционно оформленному кредиту потратил на свои нужды, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.