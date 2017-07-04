На омича оформили кредит без его ведома

Омскими полицейскими расследуется уголовное дело по факту мошенничества. Потерпевшей стороной выступает микрофинансовая организация, пытавшаяся истребовать с омича возврат кредитного займа в размере семи тысяч рублей.
На допросах мужчина заявлял: ни в этой финансовой организации, ни в какой другой деньги не занимал. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что кредит всё-таки был оформлен - с его домашнего компьютера, но без его ведома. "Заёмщик" вспомнил, что у него гостил знакомый. Выйдя в интернет, гость попросил одолжить банковскую карту под предлогом того, что ждёт денежный перевод от родственницы, а своей у него нет.
- Располагая данными о личности подозреваемого, сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего жителя Советского округа по месту жительства. Он признался, что деньги по дистанционно оформленному кредиту потратил на свои нужды, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Нельзя предоставлять данные банковских карточек, пора бы запомнить. Даже друг может оказаться мошенником.
Ну кто тут виноват? Только сама жертва. Это уже не наивность, а дурость какая-то.
Все верно. Пострадавшему еще повезло, что мошенник взял в кредит сравнительно небольшую сумму, ведь могло быть и хуже. В следующий раз не будет таким доверчивым.