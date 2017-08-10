В Омской области молодая девушка случайно выстрелила себе в шею
Происшествия  •  10 августа 2017, 16:13, последнее обновление 10 августа 2017, 16:14  •  печать

В Омской области молодая девушка случайно выстрелила себе в шею

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25-летняя девушка чистила травматический пистолет и неожиданно выстрелила в себя.

Накануне в больницу Тевризского района с пулевым ранением обратилась 25-летняя жительница села Петрово.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, девушка нанесла себе травму в то время когда чистила пневматический пистолет. Не  заметив, что в стволе осталась пуля, она нечаянно нажала на курок и выстрелила в себя. В Тевризской ЦРБ пострадавшей оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой.

По данному факту проводится проверка.

Теги  •  #выстрел #девушка #Тевриз #травмат

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Комментарии
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Анна Орлова  •  10 августа 2017, 17:08

Хорошо, что в глаз себе не выстрелила. Пистолет - не игрушка, халатность непростительна.

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