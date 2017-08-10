В Омской области молодая девушка случайно выстрелила себе в шею

Накануне в больницу Тевризского района с пулевым ранением обратилась 25-летняя жительница села Петрово.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, девушка нанесла себе травму в то время когда чистила пневматический пистолет. Не заметив, что в стволе осталась пуля, она нечаянно нажала на курок и выстрелила в себя. В Тевризской ЦРБ пострадавшей оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой.

По данному факту проводится проверка.