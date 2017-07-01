В омском аэропорту выстрелили в охранника и ограбили стюардессу
Происшествия  •   1 июля 2017, 13:03, последнее обновление 1 июля 2017, 15:04  •  печать

В омском аэропорту выстрелили в охранника и ограбили стюардессу

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В минувшую пятницу в аэропорту Омска произошло вооруженное разбойное нападение на стюардессу. Похищено 4 млн рублей, по данным полиции ведется розыск преступников.

По информации "СуперОмска", стюардесса должна была лететь в Москву. С собой у нее было, по предварительным данным, 4 млн рублей, которые и похитили злоумышленники. В ходе нападения один из охранников аэропорта получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Как рассказали "Омск Здесь" в УМВД России по Омской области, сейчас полиция ведет розыск преступников, обстоятельства инцидента уточняются.

Фото: vk.com/aeroomsk

Теги  •  #омский аэропорт #разбойное нападение #стюардесса

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Комментарии
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den S  •  1 июля 2017, 15:48

Все это вранье от Сми. Стреляли на улице Димитрова. Весь дом слышал и видел. Как человек в черном стрелял и уехал на черной таете. Надо же навеле ужас на людей что в аэропорту стреляли. И стрелял он в вохдух не целился. Больше похоже было что напугать хотел потерпевших

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den S  •  1 июля 2017, 15:45

Все это вранье от сми. Грабешь произошел на улице димитрова. Весь дом слышал и видел это ограбление. Постреляли в воздух и уехали на тонированной таете

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сергей мамедов  •  1 июля 2017, 14:48

Рисковые ребята, в том смысле что место для нападения выбрали такое, ведь ясно что кто то навёл их и можно было бы потише сработать...

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Вадим Ощевиц  •  1 июля 2017, 14:08

А где именно это произошло в аэропорту или возле него, если в аэропорту то как охрана не сработала. Интересует вопрос как они узнали что именно эта стюардесса будет вести 4 млн рублей.

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Mary Kro  •  1 июля 2017, 13:16

Откуда они узнали, что она везёт 4 млн?

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Роман Орехов  •  1 июля 2017, 13:09

Ужас какой то и это на особо охраняемом объекте как аэропорт, там система безопасности с видеокамерами должна быть на каждом шагу и вокруг ещё на километр, а эти ничего боятся ради наживы.

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