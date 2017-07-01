В омском аэропорту выстрелили в охранника и ограбили стюардессу

По информации "СуперОмска", стюардесса должна была лететь в Москву. С собой у нее было, по предварительным данным, 4 млн рублей, которые и похитили злоумышленники. В ходе нападения один из охранников аэропорта получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Как рассказали "Омск Здесь" в УМВД России по Омской области, сейчас полиция ведет розыск преступников, обстоятельства инцидента уточняются.
Фото: vk.com/aeroomsk
Все это вранье от Сми. Стреляли на улице Димитрова. Весь дом слышал и видел. Как человек в черном стрелял и уехал на черной таете. Надо же навеле ужас на людей что в аэропорту стреляли. И стрелял он в вохдух не целился. Больше похоже было что напугать хотел потерпевших
Все это вранье от сми. Грабешь произошел на улице димитрова. Весь дом слышал и видел это ограбление. Постреляли в воздух и уехали на тонированной таете
Рисковые ребята, в том смысле что место для нападения выбрали такое, ведь ясно что кто то навёл их и можно было бы потише сработать...
А где именно это произошло в аэропорту или возле него, если в аэропорту то как охрана не сработала. Интересует вопрос как они узнали что именно эта стюардесса будет вести 4 млн рублей.
Откуда они узнали, что она везёт 4 млн?
Ужас какой то и это на особо охраняемом объекте как аэропорт, там система безопасности с видеокамерами должна быть на каждом шагу и вокруг ещё на километр, а эти ничего боятся ради наживы.