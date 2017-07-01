В омском аэропорту выстрелили в охранника и ограбили стюардессу

По информации "СуперОмска", стюардесса должна была лететь в Москву. С собой у нее было, по предварительным данным, 4 млн рублей, которые и похитили злоумышленники. В ходе нападения один из охранников аэропорта получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Как рассказали "Омск Здесь" в УМВД России по Омской области, сейчас полиция ведет розыск преступников, обстоятельства инцидента уточняются.

Фото: vk.com/aeroomsk