В Омске раскрыли угон иномарки ещё до обращения потерпевшего в полицию
Происшествия  •   5 июля 2017, 10:37, последнее обновление 5 июля 2017, 10:38  •  печать

В Омске раскрыли угон иномарки ещё до обращения потерпевшего в полицию

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62-летний работник автомойки украл автомобиль клиента и поехал покататься, однако пробитое по дороге колесо помешало ему вернуть машину обратно.

Сотрудники ГИБДД обратили внимание на припаркованный в центре города с нарушением ПДД автомобиль Volkswagen. По государственному номеру был установлен владелец автомобиля, который пояснил, что машина должна находиться на автомойке, куда он пригнал её вечером для химчистки салона.

- Как выяснилось, к угону причастен работник автомойки, принятый на работу две недели назад. 62-летний мужчина не судим, преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения. По словам подозреваемого, чужую машину он взял около одиннадцати часов вечера, доехал до железнодорожного вокзала, развернулся и двинулся в обратный путь. Намерению вернуть автомобиль помешало пробитое колесо, - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Омску.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ "Угон", санкции которой предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы.

Теги  •  #автомобиль #угон #УМВД

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  5 июля 2017, 11:02

Не понимаю такой безответственности работника автомойки. Это же чужая машина и угон, теперь придется отвечать по закону.

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