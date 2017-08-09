В Омске будут судить сотрудника банка за разглашение персональных данных
Происшествия  •   9 августа 2017, 14:08, последнее обновление 9 августа 2017, 14:10  •  печать

В Омске будут судить сотрудника банка за разглашение персональных данных

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Банковский служащий передал персональные данные о клиентах и их счетах третьему лицу в обмен на 7 тыс. руб.

Прокуратура города Омска признала законным возбуждение уголовного дела в отношении специалиста отдела обслуживания вызовов контактного центра одного из банков города Омска. Он обвиняется в незаконном разглашении сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия владельцев.

По версии следствия, 12 июля 2017 года омич имел доступ к персональным данным клиентов и их счетам. Находясь на работе, он передал их через Интернет третьему лицу. За это он получил денежное вознаграждение в размере 7 тыс. руб. Прокуратура города Омска взяла расследование уголовного дела на контроль.

Теги  •  #банк #суд #уголовное дело

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Комментарии
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Ильга Ял  •  9 августа 2017, 15:04

Интересно, и где же хваленая служба безопасности банков, когда к работе таких "тружеников" допускают. Посильнее шерстить всех надо.

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