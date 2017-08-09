В Омске будут судить сотрудника банка за разглашение персональных данных

Банковский служащий передал персональные данные о клиентах и их счетах третьему лицу в обмен на 7 тыс. руб.

Прокуратура города Омска признала законным возбуждение уголовного дела в отношении специалиста отдела обслуживания вызовов контактного центра одного из банков города Омска. Он обвиняется в незаконном разглашении сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия владельцев.

По версии следствия, 12 июля 2017 года омич имел доступ к персональным данным клиентов и их счетам. Находясь на работе, он передал их через Интернет третьему лицу. За это он получил денежное вознаграждение в размере 7 тыс. руб. Прокуратура города Омска взяла расследование уголовного дела на контроль.