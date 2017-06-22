Омская управляющая компания выложила в интернет персональные данные жильцов
Общество  •  22 июня 2017, 14:54, последнее обновление 22 июня 2017, 15:34  •  печать

Омская управляющая компания выложила в интернет персональные данные жильцов

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В Омске суд вынес представление руководителю ООО "УК "Лотос" за размещение в интернете фамилий и адресов собственников жилья.

Прокуратура Советского округа Омска после обращения омича проверила, как соблюдается закон о персональных данных в деятельности ООО "УК "Лотос". Установлено, что на сайте управляющей компании есть вкладка "Отзывы". Перейдя по ней, любой пользователь может оставить сообщение. Для этого ему нужно заполнить поля с персональными данными.

Из-за требований закона оператор, обрабатывающий персональные данные через интернет, должен разместить на сайте документ, определяющий политику в отношении обработки персональных данных, а также требования к их защите. Подобного документа на сайте ООО "УК "Лотос" не было.

Кроме того, на сайте reformagkh.ru на странице с информацией о доме, который обслуживает управляющая компания, выложен протокол собственников помещений. Он содержит персональные данные омичей, не дававших своё согласие на размещение данных в интернете.

Прокурор Советского округа Омска внёс представление руководителю управляющей компании. По итогам рассмотрения данные были удалены. Также ООО "УК "Лотос" привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ "Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах".

Теги  •  #интернет #собственник #суд #управляющая компания

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Комментарии
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Сергей Кузнецов  •  22 июня 2017, 16:05

Наши данные уже давно не секрет ни от кого. А уж государство как лезет в нашу жизнь!

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