Владельцев риелторского агентства "Ареал" обвиняют в хищении 5 млн рублей у омского банка

Супруги-риелторы по подложным документам взяли четыре кредита в банке на несуществующих людей.

Следственным управлением УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, фигурантами которого являются супруги - учредители агентства недвижимости "Ареал". Кроме того, обвиняемыми стали и четыре работника компании.

Поводом к возбуждению уголовного дела в мае 2016 года стало обращение представителя омского банка о выявленных в ходе внутренней проверки фактах оформления кредитов на подставных лиц. Полицейским удалось установить, что к мошенничеству причастны супруги-риелторы.

- Под руководством 50-летней жены директора агентства в период с мая 2013 года по май 2014 года они оформили за вознаграждение на четырёх граждан четыре кредита на общую сумму более 5,7 млн руб. С этой целью фигуранты изготовили поддельные документы, необходимые для оформления ссуд, - пояснили в полиции.

Кроме того, по версии следствия, супруги и некоторые из соучастников причастны к двум незаконным сделкам с недвижимостью. Введя в заблуждение владельцев жилья, они оформили с ними договор займа под залог квартир. Позже риелторы реализовали недвижимость ни о чём не подозревающим людям. Им они объяснили, что заёмщики просто не вернули денежные средства. Ущерб, причинённый собственникам жилья, составил 2,7 млн руб.

Чтобы возместить причинённый преступлением ущерб, по ходатайству следователя на имущество обвиняемых стоимостью 3,2 млн руб. судом наложен арест.

Прокуратурой уже утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время начнётся суд. Обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" грозит до 10 лет лишения свободы.