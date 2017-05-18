Владельцев риелторского агентства "Ареал" обвиняют в хищении 5 млн рублей у омского банка
Происшествия  •  18 мая 2017, 12:00, последнее обновление 18 мая 2017, 12:00  •  печать

Владельцев риелторского агентства "Ареал" обвиняют в хищении 5 млн рублей у омского банка

Автор:

Супруги-риелторы по подложным документам взяли четыре кредита в банке на несуществующих людей.

Следственным управлением УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, фигурантами которого являются супруги - учредители агентства недвижимости "Ареал". Кроме того, обвиняемыми стали и четыре работника компании.

Поводом к возбуждению уголовного дела в мае 2016 года стало обращение представителя омского банка о выявленных в ходе внутренней проверки фактах оформления кредитов на подставных лиц. Полицейским удалось установить, что к мошенничеству причастны супруги-риелторы.

- Под руководством 50-летней жены директора агентства в период с мая 2013 года по май 2014 года они оформили за вознаграждение на четырёх граждан четыре кредита на общую сумму более 5,7 млн руб. С этой целью фигуранты изготовили поддельные документы, необходимые для оформления ссуд, - пояснили в полиции.

Кроме того, по версии следствия, супруги и некоторые из соучастников причастны к двум незаконным сделкам с недвижимостью. Введя в заблуждение владельцев жилья, они оформили с ними договор займа под залог квартир. Позже риелторы реализовали недвижимость ни о чём не подозревающим людям. Им они объяснили, что заёмщики просто не вернули денежные средства. Ущерб, причинённый собственникам жилья, составил 2,7 млн руб.

Чтобы возместить причинённый преступлением ущерб, по ходатайству следователя на имущество обвиняемых стоимостью 3,2 млн руб. судом наложен арест.

Прокуратурой уже утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время начнётся суд. Обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги  •  #банк #мошенничество #полиция

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Анна Мишина  •  18 мая 2017, 13:33

Среди этих риелторов полно мошенников. Сначала квартиры отбирают у алкашей, а потом еще и кредиты оформляют.

Ответить
Последние новости
Омичам запретили разжигать мангалы на дачах  •  сегодня, 15:23  •   1
Бизнесмены заявили о разрушении инвестиционного климата в Омской области  •  сегодня, 15:20
Синоптики обещают Омску жаркий июнь  •  сегодня, 14:09  •   1
"Ночь музеев" предложит омичам обнять собак и поговорить об эротике  •  сегодня, 13:49
Омичей предупредили о перекрытии улиц в центре города  •  сегодня, 13:38
Вторая волна паводка коснётся только двух районов Омской области  •  сегодня, 13:32
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400