Омские садоводы помогли поймать рецидивиста, убившего их соседа

В Омске дачники помогли задержать злоумышленника, который пытался угнать автомобиль и убил человека в садоводческом товариществе. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Вчера, 21 июня, около 15:00 в дачном домике садоводческого товарищества "Мир" соседи обнаружили тело 75-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам благодаря активным действиям садоводов, которые вовремя позвонили в полицию и сами попытались задержать подозреваемого.

По версии следствия, ранее судимый за грабёж и разбой 24-летний мужчина пришёл на дачи, чтобы украсть имущество. В одном из домов он нашёл алкоголь, который выпил, после чего решил угнать автомобиль, стоявший у другого дачного домика. Однако злоумышленнику не удалось осуществить задуманное - его прогнали садоводы.

Убегая от них, подозреваемый забежал в дом, где жил пенсионер. Увидев его, рецидивист стал наносить старику удары ножом. Крики услышали соседи, которые вызвали полицию, а затем взяли палки и пошли пенсионеру на помощь, однако не успели. Злоумышленник также снова успел сбежать.

Дачники запомнили приметы мужчины, и когда полицейские приехали, указали им направление, в котором он скрылся. Полицейская собака взяла след, и вскоре подозреваемый был задержан на территории соседнего садоводческого товарищества. Следствие ходатайствует перед судом о заключении задержанного под стражу. Расследование продолжается.